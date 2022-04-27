Светошумовую гранату нашли в центре Алматы (видео)
В центре Алматы около одного из офисных зданий охранник наткнулся на светошумовую гранату. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.
Боеприпас был обнаружен около одного из офисных зданий на пересечении проспекта Толе би и улицы Муратбаева. Отмечается, что его нашел охранник во время обхода территории.
Как сообщили в полиции, на место прибыли экстренные службы города, которые оцепили прилегающую местность.
Позже саперы установили, что граната была без запала и опасности для окружающих не представляла.
"Следственно-оперативная группа Управления полиции Алмалинского района займется установлением обстоятельств ЧП", – подчеркнули в ведомстве.
В полиции отметили, что светозвуковые боеприпасы не смертельны, они оказывают на человека лишь светозвуковое и осколочное воздействие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967088-svetoshumovuyu-granatu-nashli-v-tsentre-almaty-video/