Светошумовую гранату нашли в центре Алматы (видео)

Светошумовая граната. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В центре Алматы около одного из офисных зданий охранник наткнулся на светошумовую гранату. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.

Боеприпас был обнаружен около одного из офисных зданий на пересечении проспекта Толе би и улицы Муратбаева. Отмечается, что его нашел охранник во время обхода территории.

Как сообщили в полиции, на место прибыли экстренные службы города, которые оцепили прилегающую местность.

Позже саперы установили, что граната была без запала и опасности для окружающих не представляла.

"Следственно-оперативная группа Управления полиции Алмалинского района займется установлением обстоятельств ЧП", – подчеркнули в ведомстве.

В полиции отметили, что светозвуковые боеприпасы не смертельны, они оказывают на человека лишь светозвуковое и осколочное воздействие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967088-svetoshumovuyu-granatu-nashli-v-tsentre-almaty-video/