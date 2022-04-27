Открытое горение на складе боеприпасов в Белгородской области России ликвидировали

Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области. Фото: Telegram/Главред

Открытое горение пожара на складе с боеприпасами в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области России было ликвидировано. Об этом сообщил губернатор области в Telegram.

Пострадавших среди гражданского населения нет. Жилые дома и постройки не повреждены, говорит губернатор Вячеслав Гладков, ссылаясь на доклад местного главного начальника МЧС.

Mash опубликовали видеоролик, на котором, предварительно, видны вспышки над областью.

О пожаре на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка Белгородской области впервые сообщил Гладков. Он также рассказал, что рано утром слышал несколько взрывов.

Тогда он заявил, что пострадавших среди мирного населения не было.

Село Старая Нелидовка расположено примерно в 20 километрах от Белгорода в сторону границы с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966974-otkrytoe-gorenie-na-sklade-boepripasov-v-belgorodskoy-oblasti-rossii-likvidirovali/