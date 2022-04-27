Склад боеприпасов горит в Белгородской области на границе с Украиной

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад с боеприпасами.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал он.

Ранее Гладков сообщил, что примерно в 3:35 утра (6:35 по времени Нур-Султана) слышал несколько взрывов.

"Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу", - написал он.

Суммарно взрывов, по словам Гладкова, было четыре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966953-sklad-boepripasov-gorit-v-belgorodskoy-oblasti-na-granitse-s-ukrainoy/