Пожарные несколько часов тушили возгорание близ нефтебазы в СКО

Фото с места событий: ДЧС СКО

Камыш и сухостой загорелись в промзоне Петропавловска сегодня днем. Площадь возгорания составила 10 гектаров, сообщается в официальном Instagram ДЧС СКО.

К месту вызова выехали подразделения пожарных частей Петропавловска. Они незамедлительно приступили к тушению пожара.

Как отметили в ДЧС, ликвидация проходила в условиях порывистого ветра, на заболоченной территории. Это осложняло работу пожарных.

По данным ведомства, на месте возгорания были задействованы 77 человека личного состава и 31 единицы техники.

Отмечается, что возгорание перешло на территорию нефункционирующей нефтебазы ТОО "Munai invest Ko", горел камыш и автомобильные покрышки.

В ДЧС сообщили, что локализовать возгорание удалось в 13:43, а ликвидировать полностью в 15:10.

Причина пожара, а также ущерб устанавливаются. По информации ведомства, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966919-pozharnye-neskolko-chasov-tushili-vozgoranie-bliz-neftebazy-v-sko/