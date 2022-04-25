Обгоревшее тело нашли в кабине грузовика в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обгоревшее тело, предположительно, мужчины нашли в кабине грузовика в Караганде. В ДЧС региона рассказали о выездах подразделений за прошедшие выходные с 23 по 24 апреля. Информация опубликована на официальной странице ведомства в Instagram.

Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, с 23 по 24 апреля сотрудниками было осуществлено 105 выездов, из них на тушение пожаров и случаев горения - 99, на проведение аварийно-спасательных работ - 6.

При этом были спасены 3 человека, из них 1 ребенок, а эвакуировано 13 человек, из них 2 детей.

А в Караганде в районе имени Алихана Бокейханова по улице Белинского произошло горение частей в моторном отсеке и кабины грузовика "ЗИЛ-130" на общей площади 3 кв.м.

"На месте обнаружено обгоревшее тело, предположительно, мужчины. Предварительная причина пожара - открытый источник огня", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 23 апреля также сгорел грузовик в Балхаше. К счастью, никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966716-obgorevshee-telo-nashli-v-kabine-gruzovika-v-karagande/