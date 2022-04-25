"Да здравствует Венеция": алматинцы делятся кадрами последствий сильного ливня
Сегодня, 25 апреля, в Алматы прошел сильный ливень, из-за которого улицы города оказались затоплены. Горожане поделились кадрами последствий непогоды в соцсетях, передает NUR.KZ.
Сильный дождь вызвал затопление проезжей части многих улиц города. Постепенно крупные потоки воды, которые образовались в верхней части мегаполиса, стали переходить ниже.
Алматинцы массово снимали происходящее на камеры смартфонов. Позже эти видео были опубликованы в соцсетях.
Комментаторы под постами делились адресами мест, где проходили потоки воды, а также сетовали на то, что система арыков и ливневая канализация не справляется с объемами осадков. Впрочем, часть из них отнеслась к ситуации с юмором.
"У нас дождь - стихийное бедствие"; "В дождь лучше плохо ехать, чем хорошо идти", "Да здравствует Венеция"; "Люди сами в арыки мусор разбросали вот и плоды пожинают", - написали пользователи.
Как ранее сообщали в акимате, недавно было проведено обследование ливневой канализации, в том числе арыков и коллекторов, в результате которого в городе выявлено 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках.
Причины, по данным администрации города, следующие:
- отсутствие арычных сетей на некоторых участках;
- арыки без соединения с ливневой канализацией;
- разрушенные арыки;
- выведение арыков на дороги;
- неработающие, забитые, засыпанные коллекторы.
В акимате отметили, что из-за постоянного расширения границ города и роста населения текущая система не справляется с объемом дождевых и талых вод.
Для решения вопроса необходима реконструкция арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности с последующим объединением в единую сеть.
Сегодня утром мы писали о том, что сегодня в Алматы и ряде других регионов ожидается сильный дождь с грозой.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966669-da-zdravstvuet-venetsiya-almatintsy-delyatsya-kadrami-posledstviy-silnogo-livnya/