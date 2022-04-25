Пожар произошел на нефтебазе в Брянске (видео)

Момент пожара на нефтебазе в Брянске. Фото: vk.com/cp_32

В российском городе Брянск произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы делятся в социальных сетях кадрами с места событий.

Как пишет Life.ru, на брянском нефтеперерабатывающем заводе "Дружба" горят резервуары с топливом. Данных о пострадавших нет. По словам местных жителей, перед началом пожара они слышали несколько взрывов.

"К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", – пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Брянской области.

"Коммерсант" сообщает, что жителей домов, расположенных возле горящей нефтебазы, начали эвакуировать.

Ранее в Твери произошел крупный пожар в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО). В результате происшествия погибли шесть человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966558-pozhar-proizoshel-na-neftebaze-v-bryanske/