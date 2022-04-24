Грузовик сгорел во время пожара в Балхаше (фото)

Фото с места событий: ДЧС Карагандинской области

Пожар произошел в продуктовом магазине на улице Абая в Балхаше. Огнем был уничтожен припаркованный рядом грузовик, сообщается в официальном Instagram ДЧС Карагандинской области.

Информация о произошедшем возгорании поступила на пульт диспетчера 23 апреля в 23:21.

Происходило горение деревянной обрешетки кровли, оконных и дверных блоков, перегородок, товарно-материальных ценностей и холодильного оборудования в отдельно стоящем мясном павильоне. Кроме того, горел автомобиль марки "ГАЗель", машина сгорела полностью.

Помимо этого, по информации ДЧС, произошел разрыв газового оборудования, установленного на грузовик.

Пожар удалось ликвидировать 24 апреля в 00:22. К счастью, никто не пострадал.

Причина произошедшего выясняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966538-produktovyy-magazin-i-gruzovik-tushili-pozharnye-v-balhashe-foto/