Частный дом сгорел в Алматинской области
Возгорание частного дома произошло в поселке Райымбек в Алматинской области - кадры с места событий появились в Сети. В пресс-службе ДЧС региона прокомментировали произошедшее.
Несколько видео, на кадрах которых можно увидеть охваченный огнем частный дом, появилось в паблике kris.p.almaty.official в Instagram.
В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что пожар произошел в минувший вторник утром в селе Райымбек в Карасайском районе. Информация о пожаре поступила в 10:51.
На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона. Справиться с возгоранием удалось в 12:13. Общая площадь пожара составила 127 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
Как предполагают специалисты, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.
Сотрудники ДЧС региона призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966347-chastnyy-dom-sgorel-v-almatinskoy-oblasti/