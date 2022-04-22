Частный дом сгорел в Алматинской области

Кадр из видео с места событий: instagram.com/kris.p.almaty.official

Возгорание частного дома произошло в поселке Райымбек в Алматинской области - кадры с места событий появились в Сети. В пресс-службе ДЧС региона прокомментировали произошедшее.

Несколько видео, на кадрах которых можно увидеть охваченный огнем частный дом, появилось в паблике kris.p.almaty.official в Instagram.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что пожар произошел в минувший вторник утром в селе Райымбек в Карасайском районе. Информация о пожаре поступила в 10:51.

На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС региона. Справиться с возгоранием удалось в 12:13. Общая площадь пожара составила 127 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

Как предполагают специалисты, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Сотрудники ДЧС региона призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966347-chastnyy-dom-sgorel-v-almatinskoy-oblasti/