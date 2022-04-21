10 человек эвакуировали из подтопленных домов в Атырауской области

Полицейский и ребенок. Фото: polisia.kz

Сегодня утром полицейские эвакуировали десять человек, находившихся в подтопленных жилых домах в Жылыойском районе Атырауской области, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, около 6 часов утра на пульт оператора “102” поступило сообщение о подтоплении нескольких жилых домов в городе Кульсары.

Указывается, что это произошло из-за повышения уровня воды в реке Жем.

На место происшествия незамедлительно выехали 15 сотрудников и 5 автомашин отдела полиции Жылыойского района.

Им удалось эвакуировать 10 человек, из которых четверо - подростки. В настоящее время над решением ситуации совместно работают сотрудники ОП и местного отдела по ЧС.

Полицейские попросили местных жителей строго соблюдать меры предосторожности и своевременно информировать компетентные органы о чрезвычайных происшествиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966188-10-chelovek-evakuirovali-iz-podtoplennyh-domov-v-atyrauskoy-oblasti/