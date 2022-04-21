Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Алматы

Машина сгорела в Алматы. Фото: instagram.com/kris.p.almaty.official

Сегодня, 21 апреля, в одном из микрорайонов Алматы загорелся автомобиль марки Ford Mondeo, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города Алматы.

В ДЧС Алматы сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт "101" в 08:38. В микрорайоне Орбита-3 Бостандыкского района загорелся автомобиль.

Фото происшествия опубликовали в одном из городских Instagram-сообществ. На кадре можно заметить, что открытым пламенем горит передняя часть машины.

Пожарные, прибыв на место в 08:47, установили, что автомобиль Ford Mondeo 2001 года выпуска был охвачен пламенем на общей площади 5 квадратных метров.

"Нас встретил сам владелец автомобиля. Мы ликвидировали пожар в 09:03", – сообщил начальник караула ПЧ-17 Жандос Сатимбек.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

"Напоминаю, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители", – подчеркнул он.

Пострадал ли кто-то в результате инцидента, не уточняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966115-avtomobil-zagorelsya-vo-dvore-zhilogo-doma-v-almaty/