Пожарные вынесли пенсионера из горящей квартиры в Актюбинской области (фото, видео)

Комната в квартире. Фото: instagram.com/aqtobe_tjd

19 апреля текущего года в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Актюбинской области произошел пожар. Огнеборцы вынесли из горящего помещения 65-летнего мужчину. Об этом сообщается на официальной странице областного ДЧС в Instagram.

По данным департамента, в 23:50 на пульт пожарной части №20 Хромтауского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома начался пожар.

Прибыв на место, огнеборцы установили загорание мебели и домашних вещей в жилом помещении на первом этаже.

Благодаря оперативной работе пожарные спасли 65-летнего хозяина квартиры, который отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказали первую помощь и передали сотрудникам медицинской службы.

Кроме того, с помощью лестничного марша огнеборцы эвакуировали из дома 20 человек, среди которых 8 - дети.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966044-pozharnye-vynesli-pensionera-iz-goryaschey-kvartiry-v-aktyubinskoy-oblasti-foto-video/