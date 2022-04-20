Информация о минировании аэропорта Алматы не подтвердилась

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Международном аэропорту Алматы прокомментировали информацию о минировании воздушной гавани. Там сообщили, что сообщения о бомбе не нашли своего подтверждения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Информация о минировании не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе аэропорта города.

В Департаменте полиции города подтвердили, что информация оказалась ложной.

"Оперативные подразделения ДП устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности по статье 273 УК РК", - заявили в ведомстве.

Ранее говорилось о том, что сотрудников и пассажиров воздушной гавани Алматы эвакуировали в связи с поступившим сообщением о минировании. В аэропорту провели проверку на предмет нахождения взрывного устройства.

Отметим, что это не первое сообщение о минировании за последние дни. Так, сегодня полицейские мегаполиса проверяли информацию о наличии бомбы в ТРЦ "Forum". Там тоже проводилась эвакуация посетителей и персонала.

Кроме того, минувшим вечером, как рассказали в полиции, поступило сообщение о минировании нескольких школ города, где тоже провели проверки, но никаких взрывных средств не обнаружили.

Несколько дней назад проверялось сообщение о наличии бомбы на борту самолета, который прилетел из Минска в Алматы. В салоне находилось более 170 пассажиров и члены экипажа. К счастью, информация тоже оказалась ложной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966006-minirovanie-aeroporta-almaty-ne-podtverdilos/