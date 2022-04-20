Сообщение о минировании аэропорта проверяет полиция Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 20 апреля, экстренные службы города Алматы получили сообщение о том, что на территории воздушной гавани якобы находится взрывное устройство, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как сообщили в пресс-службе департамента, силы экстренных служб города сейчас проверяют сообщение о минировании аэропорта, поступившее ранее.

Факт получения анонимного сообщения о минировании также подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

"Была проведена эвакуация согласно аварийному плану. В данный момент проводится проверка на предмет обнаружения взрывного устройства", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что это не первое подобное сообщение за последние два дня. Накануне и сегодня городские службы получили уже несколько сообщений о взрывных устройствах на территории ряда школ, а также ТЦ "Forum".

Касательно последнего случая в полиции города сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. На данный момент торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965996-soobschenie-o-minirovanii-aeroporta-proveryaet-politsiya-almaty/