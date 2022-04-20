Массовая гибель рыбы произошла на двух водоемах СКО

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Сразу два случая мора рыбы на двух разных водоемах случились в Северо-Казахстанской области. В департаменте экологии региона прокомментировали произошедшее.

Как пишет Sputnik Казахстан, в соцсетях появились сообщения о массовой гибели рыбы в озере Бугровое в Кызылжарском районе, а также в реке Чаглинка в Тайыншинском районе.

Комментируя гибель рыбы в реке Чаглинка, в департаменте экологии по Северо-Казахстанской области сообщили, что водоем не включен в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения. Тем не менее будет проведена проверка.

"По данному факту на место выехала рабочая группа в составе сотрудников инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, департамента экологии области, северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" и ветеринарной службы Тайыншинского района для выяснения причины гибели рыбы", - цитирует издание ведомство. Специалисты осмотрели и озеро Бугровое. Экологи отобрали пробы воды и тушки мертвой рыбы, чтобы провести лабораторные анализы для выяснения причин замора.

Замглавы инспекции рыбного хозяйства Марат Есимсеитов пояснил, что река Чаглинка берет начало в Акмолинской области и впадает в озеро Шаглы Тениз.

"Пополняется за счет притоков и талых вод, на реке находится Чаглинское водохранилище. Средний уровень воды 1-1,5 метра. В текущем году отмечен низкий уровень воды в реке", - отметил специалист.

Ранее сообщалось о гибели мальков сазана и карася на Шардаринском водохранилище в Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965873-massovaya-gibel-ryby-proizoshla-na-dvuh-vodoemah-sko/