Во время беспорядков на Шри-Ланке погиб как минимум один человек

Протесты на Шри-Ланке против повышения цен на топливо. Фото: AFP via Getty Images

Полицейские на Шри-Ланке открыли огонь, чтобы разогнать протестующих, недовольных растущими ценами и экономическим кризисом в стране. В результате столкновения погиб один человек и около 24 получили ранения, передает Adaderana.

Как пишет издание, жители города Рамбуккана начали протестовать против роста цен на топливо и перекрыли дороги в город. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые более 15 часов блокировали железнодорожную дорогу. После чего возникла напряженная ситуация, в ходе которой полиция открыла огонь по протестующим.

Представитель полиции сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 24 человека, в том числе восемь полицейских. Один человек погиб в результате огнестрельного ранения.

Отмечается, что 11 пострадавших доставлены в больницу, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам.

Кабинет министров Шри-Ланки ушел в отставку после того, как в стране начались массовые демонстрации, вызванные усугубляющимся кризисом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965858-vo-vremya-besporyadkov-na-shri-lanke-pogib-kak-minimum-odin-chelovek/