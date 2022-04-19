Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

Последствия наводнений в провинции Квазулу-Натал (ЮАР). Фото: RAJESH JANTILAL/AFP via Getty Images

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал. Число погибших достигло 443 человек, передает eNCA.

"Кабинет министров провел специальное заседание и принял решение объявить в стране стихийное бедствие", – сказал Рамафоса.

По его словам, последствия наводнений будут ощущаться по всей Южно-Африканской Республике.

Как сообщил президент ЮАР, в результате наводнений погибли 443 человека, более 60 числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что сильные дожди обрушились на провинцию Квазулу-Натал, в которую входит прибрежный город Дурбан. В результате наводнения размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов и домов. Во многих районах отсутствует электричество, проливные дожди затронули линии электропередач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965655-vlasti-yuar-obyavili-stihiynoe-bedstvie-iz-za-navodneniy/