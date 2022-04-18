"ГАЗель" сгорела на дороге Актау-Жанаозен (видео)

Фото с места событий: lada.kz

Вчера, 17 апреля, на трассе в Каракиянском районе Мангистауской области произошло ЧП - сгорел автомобиль "ГАЗель". Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на Департамент по ЧС региона, ЧП произошло примерно в 12:17 на участке дороги Актау-Жанаозен.

В результате пожара фургон "ГАЗели" выгорел полностью. Тушили авто четыре огнеборца на одной единице техники.

Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

Сейчас компетентные службы устанавливают причины возгорания.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965447-gazel-sgorela-na-doroge-aktau-zhanaozen-video/