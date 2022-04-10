Возгорание травы стало причиной отключения света на севере Казахстана

Фото с места событий: instagram.com/sevkazenergo

Кратковременное отключение света произошло сегодня, 10 апреля, в Петропавловске. Специалисты АО "Севказэнерго" в своем официальном Instagram сообщили о причине произошедшего.

Как оказалось, кратковременное аварийное отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ-110кВ) "Город 4" произошло из-за возгорания сухой травы вблизи подстанции.

По информации специалистов, образовавшиеся дым и копоть привели к перекрытию портальных изоляторов, в результате чего произошло автоматическое отключение электроснабжения.

Восстановлением занимались сотрудники аварийной бригады АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания".

Работа линии была восстановлена, в настоящее время абонентов, находящихся на ограничении электроэнергии, нет.

Специалисты призвали граждан не разжигать костры в охранных зонах линий, так как возгорания могут привести к более опасным последствиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964347-vozgoranie-travy-stalo-prichinoy-otklyucheniya-sveta-na-severe-kazahstana/