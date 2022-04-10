15 человек тушили пожар в заброшенном доме в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео с места событий: instagram.com/astana_sergek

Заброшенный дом загорелся в Нур-Султане сегодня, 10 апреля, вечером. Кадры с места событий опубликовали в социальных сетях. В столичном ДЧС прокомментировали произошедший пожар.

Ролик с горящим зданием появился в паблике astana_sergek в Instagram. На кадрах виден охваченный пламенем дом.

В ДЧС Нур-Султана сообщили, что 10 апреля примерно в 17:55 пожарные выехали на вызов. На пульт поступило сообщение о том, что горит дом по адресу улица Бокейхана, 11/1.

Прибывшие пожарные установили, что горит заброшенный нежилой дом. Он был полностью охвачен огнем. Пожар произошел на площади 200 квадратных метров.

В ликвидации пожара было задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники, уточнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964345-15-chelovek-tushili-pozhar-v-zabroshennom-dome-v-nur-sultane-video/