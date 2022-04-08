Тренеров фитнес-центра и охранника ЖК, спасших девочку в Актобе, наградили (фото)

Спасение школьницы в Актобе. Фото: diapazon.kz

Мужчин, которые спасли девочку из арыка с талой водой в Актобе, наградили. Им вручили благодарственные письма и денежные премии, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

"Охранник ЖК "Арман" и тренеры фитнес-клуба Energy gym, которые спасли школьницу в городе Актобе, были награждены благодарственными письмами министра по ЧС генерал-майора Юрия Ильина и денежными премиями", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что шокирующий инцидент произошел 31 марта в Актобе – школьница едва не погибла в арыке с талой водой.

Девочка с рюкзаком шла по тротуару, хотела пройти по краю арыка с талой водой, но упала в него. Она ушла под воду с головой, и ее понесло дальше по течению.

Ребенка спасли тренеры фитнес-центра и охранник жилого комплекса. В ДЧС назвали имена героев. Это – тренеры фитнес-клуба Алексей Ступенко, Альберт Дедусев, Евгений Зелевский, Юрий Лысенко и охранник ЖК Ерболат Кульжигитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964218-trenerov-fitnes-tsentra-i-ohrannika-zhk-spasshih-devochku-v-aktobe-nagradili-foto/