"Такого не было 30 лет": Караганду затопило талыми водами (видео)

Иллюстративное фото: МЧС РК

Еще один регион страдает от паводка в Казахстане - талые воды топят жилые дома, подвалы и дворы в Караганде. Из-за разлива вод пришлось закрыть некоторые участки дорог, передает телеканал КТК.

"Кто там стабилизировал обстановку? Весна, день второй. Такого не было 30 лет, сколько мы живем в этом доме", - прокомментировала происходящее одна из горожанок.

Как сообщает телеканал, талые воды пришли со степи, когда потеплело. Ночью улицы Караганды буквально затопило водой, поэтому некоторые участки дорог пришлось перекрыть, в связи с чем горожан просят заранее продумывать маршруты.

На перекрестках возвели настоящие горы, чтобы отвести течение от домов. Но искусственные дамбы тоже не выдержали.

Талая вода затопила десятки жилых домов, подвалов. Горожане пытались сами справиться с потопом, но без техники это было невозможно. Комунальщики устраняют последствия паводков круглосуточно.

Власти заверяют, что не оставят жителей один на один со стихией.

"Все это со степи идет, это рельеф такой, что все должно идти в город. Надо будет строить в том числе и здесь ливневую сеть. Мы здесь уже разрабатываем проектно-сметную документацию и инженерных сетей, и дорог, полностью все это будет", - заверил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

Источник: КТК

Напомним, 3 апреля в Караганде в ливневом канале утонул 9-летний ребенок. Мальчик утонул, играя рядом с каналом. Позже стали известны подробности трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963649-takogo-ne-bylo-30-let-karagandu-zatopilo-talymi-vodami-video/