Дым в районе "Хан Шатыра" напугал астанчан (видео)

Кадр из видео очевидца: t.me/astanovka98

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого виден черный дым. Автор ролика указал, что происходящее снято в районе "Хан Шатыра" в Нур-Султане.

Ролик появился в Telegram-канале astanovka_98. По информации автора, произошел пожар на строительном объекте на пересечении улиц Мухамедханова и Домалак ана.

В столичном ДЧС корреспондентам Sputnik Казахстан сообщили, что сегодня в 12:45 в службу пожаротушения поступило сообщение о пожаре на строительном объекте на указанном перекрестке.

К моменту прибытия дежурных подразделении было обнаружено, что на цокольном этаже горят строительные материалы.

На месте работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Сообщается, что с огнем справились в 13:07.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961702-dym-v-rayone-han-shatyra-napugal-astanchan-video/