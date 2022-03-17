Стала известна судьба кота и его хозяина, спасенных от пожара в Павлодаре

Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_tjd

11 марта в Павлодаре из пожара спасли мужчину и его домашнего питомца. Бывшая жена пострадавшего поблагодарила пожарных и рассказала о состоянии спасенных.

Стало известно, что пострадавший мужчина попал в реанимацию, а кошку отвезли в ветеринарную клинику. К сожалению, питомцу не удалось выжить, передает Sputnik Казахстан, ссылаясь на региональные сообщества в социальных сетях.

Бывшая жена пострадавшего поблагодарила спасателей за их работу и за внимательное отношение. Сообщается, что один из пожарных отвез женщину со спасенной кошкой в клинику, после чего доставил ее домой. При этом, отмечает издание, он каждый день звонил и интересовался состоянием животного и угодившего в реанимацию хозяина.

"Спасибо Дархану (пожарному – прим. ред.) и его коллегам! К сожалению, кошке не хватило сил оклематься, она несколько дней пролежала в клинике и вчера, несмотря на усилия ветеринаров, умерла. Но пожарные сделали все, что могли, и даже больше. Спасибо им! Пусть больше будет на свете таких заботливых и душевных людей!" – написала женщина.

Напомним, что инцидент произошел 11 марта в доме по улице Торайгырова. Прибывшие на место пожара сотрудники ДЧС выяснили, что в квартире на четвертом этаже горели домашние вещи, мебель и бытовая техника.

Хозяин квартиры 1972 года рождения был без сознания. Ему оказали первую помощь и передали сотрудникам Центра медицины катастроф. Также борцы с огнем спасли кота, который жил в этой квартире. С помощью дыхательного аппарата на сжатом воздухе произвели искусственную вентиляцию легких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961176-stala-izvestna-sudba-kota-i-ego-hozyaina-spasennyh-ot-pozhara-v-pavlodare/