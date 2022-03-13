Пять человек погибли при пожаре в Петропавловске (фото)

Фото с места ЧП. Источник: МЧС РК

В Петропавловске в четырехквартирном кирпичном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли 5 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как сообщили в МЧС, ЧП произошло ночью в четырехквартирном кирпичном жилом доме в проезде Московский (микрорайон Береке).

На момент прибытия огнеборцев было установлено, что в доме горит квартира № 3. По данным МЧС, о возгорании сообщили слишком поздно – кровля над квартирой и верандой уже была охвачена пламенем, шел густой дым.

Фото с места ЧП. Источник: МЧС РК

В ходе тушения спасатели обнаружили тела троих мужчин (1975, 1979, 1960 годов рождения) и двух женщин (1960 и 1967 годов рождения).

"Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.

Пожар был потушен в течение часа. Площадь пожара составила 60 кв.м.

По информации министерства, в результате пожара огнем уничтожены веранда, частично кровля квартиры №3.

Фото с места ЧП. Источник: МЧС РК

Как сообщили в МЧС, предварительная причина пожара – распитие спиртного напитка, курение сигарет в постели.

"Погибшие к категории социально уязвимых слоев населения не относились, на учете как лица, злоупотребляющие спиртными напитками, не состояли. Со слов очевидцев, погибшие накануне пожара распивали спиртные напитки", – сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960427-pyat-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-petropavlovske/