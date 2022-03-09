Отчитаться о расследовании январских событий просят силовиков депутаты

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Группа депутатов мажилиса обратилась с устным запросом к генеральному прокурору РК Берику Асылову - народные избранники просят силовиков и руководителей госорганов прийти в мажилис и дать отчет о расследовании январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Озвучил запрос депутат Жанарбек Ашимжанов.

Он напомнил о поручении главы государства обеспечить законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий по трагическим январским событиям.

"Прошло около 2 месяцев, и недавно наши коллеги побывали в разных регионах страны и увидели своими глазами имеющиеся проблемы. И на этих встречах со стороны общества, со стороны активистов, представителей СМИ задавались вопросы, когда будет дана правовая оценка январским событиям. Безусловно, как депутаты мы не имеем права вмешиваться в уголовные дела и давать какую-либо оценку. Но, тем не менее, наша задача - донести до соответствующих госструктур пожелания и требования избирателей", - сказал Ашимжанов.

При этом депутат отметил, что побывал в Алматинской области и как депутат мажилиса встречался с родственниками задержанных и по их требованию также встречался с молодыми ребятами, которые находятся в следственных изоляторах Талдыкоргана.

"Их родители и родственники этих ребят говорят, что применяются различные виды пыток. И побывав во всех камерах, я с каждым из них побеседовал и довел их просьбы до их родителей. И также наши коллеги провели аналогичные встречи в Шымкенте, Таразе, Алматы.

Следует открыто сказать, что в социальных сетях очень много информации по этому вопросу. Когда нет официальной информации, преобладают додумывания и придумывания, распространяются различные слухи. И некоторые, конечно же, есть силы, внутренние и внешние, которые пользуются этим в свою выгоду", - подчеркнул мажилисмен.

В этой связи он попросил соответствующие силовые структуры и руководителей госорганов прийти в мажилис и отчитаться о ходе расследований январских событий.

"Это требование избирателей. Мы понимаем, что расследование идет своим чередом, есть определенные процедуры, но вместе с тем в крупных городах административные здания, объекты предпринимательства пострадали.

Когда закончится процесс расследования и оказания поддержки? Кто организовал нападения и эти массовые беспорядки? Кто подстрекатели и как обстоят дела с теми, кто находится в изоляторах? Как соблюдаются их права? Когда завершится расследование уголовных дел? Когда они будут переданы суду? Что происходило именно в те дни? Вот такие вопросы задаются со стороны общества. Должны быть предоставлены открытые, четкие, исчерпывающие ответы на эти вопросы", - указал парламентарий.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов поддержал коллегу.

"Мы не можем вмешиваться в ход следствия, особенно в засекреченные. Есть, конечно, определенные конституционные ограничения. Но вместе с тем общество ждет ответы на вопросы по январским событиям. Будет правильно заслушать информацию руководителей силовых структур. У нас в законодательстве предусмотрена возможность, чтобы на пленарном заседании руководители госорганов дали устный ответ на депутатский запрос. Поэтому руководителю аппарата и соответствующему комитету поручаю организовать данный вопрос", - поручил Кошанов.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что по итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам. По подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержится 737 лиц. Среди задержанных есть также иностранные граждане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959842-otchitatsya-o-rassledovanii-yanvarskih-sobytiy-prosyat-silovikov-deputaty/