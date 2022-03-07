Лавина перекрыла дорогу на востоке Казахстана

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В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области с гор сошла снежная лавина, перекрыв автодорогу местного значения, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО на своей официальной странице в Instagram.

Сообщается, что 6 марта в 18:40 снежная масса объемом 1250 кубических метров сошла в Катон-Карагайском районе. Это произошло на 16-м километре автодороги Согорное – Барлык.

Как сообщили в ДЧС, причиной схода лавины стали обильные осадки в виде дождя и повышение температуры воздуха. Это привело к самопроизвольному сходу лавины, которая перекрыла дорогу.

В пресс-службе отметили, что местными исполнительными органами оперативно были организованы работы по очистке дороги. Жертв и пострадавших нет.

"Специалисты ГУ "Казселезащита" и ДЧС ВКО заблаговременно предупреждали о лавинной опасности. ДЧС ВКО напоминает: при штормовом предупреждении ни в коем случае не рискуйте и не выходите в горы, не проезжайте по дорогам, расположенным на территории лавиноопасных участках. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112", – предупредили в ДЧС ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959636-lavina-perekryla-dorogu-v-vostochnom-kazahstane/