Кафе загорелось в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/almaty_tjd

Пожар случился сегодня, 5 марта, в одном из кафе, расположенных в Алмалинском районе Алматы. Огнеборцы уже ликвидировали возгорание, сообщает официальная Instagram-страница ДЧС южной столицы.

Пожарные выехали на вызов в 18.23.

Как оказалось, загорелась кровля двухэтажного здания кафе.

"Незамедлительно были введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Создано два участка тушения пожара, развернуты две пожарные автолестницы", - рассказали подробности в департаменте.

Отмечается, что горение было скрытым, поэтому пожарным пришлось вскрыть кровлю.

За полчаса огнеборцы локализовали пожар, в том числе благодаря применению тепловизора - с его помощью были оперативно найдены места скрытого горения.

В 19.06 пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959549-kafe-zagorelos-v-almaty-video/