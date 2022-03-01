Три человека погибли после семейного торжества в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Акмолинской области

1 марта в селе Купчановка Буландынского района произошел пожар в частном жилом доме. На месте происшествия были обнаружены три обгоревших тела, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

В частном доме праздновали совершеннолетие сына. 46-летняя женщина пригласила друзей.

Однако веселье закончилось трагедией. По невыясненной пока причине глубокой ночью возник пожар на площади 81 кв.м.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела двух женщин, среди них была хозяйка дома, а также 28-летнего мужчины.

Место происшествия. Фото: ДЧС Акмолинской области

Одному из присутствовавших в доме удалось выбраться через окно, он и вызвал пожарных.

Огонь полностью потушили в 04.55 утра.

Причина и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1958670-tri-cheloveka-pogibli-posle-semeynogo-torzhestva-v-akmolinskoy-oblasti/