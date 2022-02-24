Спасение алматинца из горящей квартиры попало на видео

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Пожар в одном из домов в 4-м микрорайоне Алматы произошел в ночь на 23 февраля. Пожарные спасли из горящей квартиры 51-летнего мужчину, сообщается в официальном Instagram ДЧС города.

На место сотрудники противопожарной службы прибыли за 7 минут. Их встретили соседи, рассказавшие, что в загоревшейся квартире могут находиться дети. Из окна первого этажа валил дым, а дверь была плотно закрыта.

Через закрытое решетками окно житель этой квартиры звал на помощь, мужчина оказался в западне.

Покинуть квартиру жилец не мог из-за железной решетки на окне. Было принято решение вскрыть ее. В результате оперативных действий 51-летний мужчина благополучно был вызволен и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Отмечается, что в момент пожара супруги с детьми дома не было.

Справиться с огнем полностью спасателям удалось за полчаса. Выяснилось, что загорелась мебель из-за короткого замыкания электропроводки.

Происходящее попало в объективы видеокамер пожарных.

В ДЧС также призвали не создавать препятствий для проезда пожарной техники, так как от этого зависит человеческая жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957581-spasenie-almatintsa-iz-goryaschey-kvartiry-popalo-na-video/