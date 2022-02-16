Мужчина почти сутки провел на морозе в степи в СКО

Фото: polisia.kz

40-летний мужчина почти сутки провел на морозе в степи в Северо-Казахстанской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Спасатели и полицейские почти сутки искали пропавшего мужчину, который выехал верхом на лошади и заблудился.

В условиях ограниченной видимости он потерял ориентир и не мог найти дорогу домой.

К счастью, житель СКО самостоятельно выбрался из снежного плена и добрался до ближайшего населенного пункта.

А в районе им. М. Жумабаева участковому инспектору Мурату Арыкову пришлось подняться ночью 15 февраля. Его помощь понадобилась троим жителям Акмолинской области, ставшим заложниками непогоды вблизи села Молодогвардейское.

Сильный буран перекрыл им дорогу, машина сломалась, поэтому они не могли использовать обогрев.

Полицейский обратился к руководителю местного крестьянского хозяйства, который помог с техникой для отбуксировки.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах Казахстана перекрыли дороги из-за непогоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956351-muzhchina-pochti-sutki-provel-na-moroze-v-stepi-v-sko/