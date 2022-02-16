Автомобиль провалился под снег близ Нур-Султана (фото)

Фото с места происшествия: instagram.com/nursultan_tjd

Столичные спасатели вызволили из снежного плена автомобиль, провалившийся под снег в пригороде Нур-Султана. О спасательной операции сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС столицы.

Инцидент произошел вчера, 15 февраля, рядом с поселком Балкарагай. К спасателям обратился водитель авто, попавшего в снежный плен.

Вытащить машину удалось с помощью буксировочного троса.

В ДЧС отметили, что накануне из-за неблагоприятных погодных условий в шести приграничных районах города столичные спасатели организовали патрули для контроля за состоянием автотранспорта и дорог.

Напомним, ранее полицейские Нур-Султана призвали водителей воздержаться от дальних поездок - из-за разыгравшейся на большей части страны непогоды в столичном аэропорту были задержаны рейсы, десятки водителей застряли на трассах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956288-avtomobil-provalilsya-v-sugrob-pod-nur-sultanom-foto/