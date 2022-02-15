Человек погиб при взрыве на территории школы в Туркестанской области
В селе Ошакты Туркестанской области утром 15 февраля произошел взрыв котла в котельной на территории школы, в результате чего погиб один человек, передает Otyrar.kz.
Взрыв произошел на территории средней школы имени Курмангазы. На месте скончался кочегар 1963 года рождения, житель Сайрамского района.
"На территории малокомплектной средней школы имени Курмангазы в отдельно стоящем котельном помещении произошел взрыв парового котла на твердом топливе, без горения, с разрушением крыши на площади 20 кв.м.", - сообщили в УЧС Сайрамского района.
Издание отмечает, что котельная расположена на расстоянии от школы, никто из учителей и учеников не пострадал.
Руководством учебного заведения принято решение отправить детей на дистанционное обучение до восстановления котельной. Всего в малокомплектной школе занимаются 156 учеников.
Сейчас по данному факту идет расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956178-chelovek-pogib-pri-vzryve-na-territorii-shkoly-v-turkestanskoy-oblasti/