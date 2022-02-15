Человек погиб при взрыве на территории школы в Туркестанской области

Место происшествия. Фото: с сайта otyrar.kz

В селе Ошакты Туркестанской области утром 15 февраля произошел взрыв котла в котельной на территории школы, в результате чего погиб один человек, передает Otyrar.kz.

Взрыв произошел на территории средней школы имени Курмангазы. На месте скончался кочегар 1963 года рождения, житель Сайрамского района.

"На территор­ии малокомплектной средней школы имени Кур­мангазы в отдельно стоящем котельном пом­ещении произошел взр­ыв парового котла на твердом топливе, без горения, с разруш­ением крыши на площа­ди 20 кв.м.", - сообщили в УЧС Сайрамского района.

Место происшествия. Фото: с сайта otyrar.kz

Издание отмечает, что котельная расположена на расстоянии от школы, никто из учителей и учеников не пострадал.

Руководством учебного заведения принято решение отправить детей на дистанционное обучение до восстановления котельной. Всего в малокомплектной школе занимаются 156 учеников.

Сейчас по данному факту идет расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956178-chelovek-pogib-pri-vzryve-na-territorii-shkoly-v-turkestanskoy-oblasti/