Мамы не было дома: четверо детей погибли в пожаре в России

Фото с места событий: СК РФ

В Ивановской области произошла трагедия - четверо детей погибли в пожаре. Возбуждено уголовное дело.

Подробности произошедшего сообщили в следственном управлении СК региона. Сегодня, 13 февраля, утром в следственные органы СУ СК России по Ивановской области поступило сообщение о гибели четверых малолетних детей в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов города Юрьевец.

Стражи порядка уточнили, что в ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела четверых малолетних детей, возраст погибших- 1 год, 4, 5 и 10 лет.

"По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная. Местоположение матери в настоящий момент устанавливается", - сообщили в СК.

На место трагедии незамедлительно выехали следователи и криминалисты, а также руководитель следственного управления.

Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания.

Помимо этого, специалисты дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955882-mamy-ne-bylo-doma-chetvero-detey-pogibli-v-pozhare-v-rossii/