Пожар произошел в здании полиции в Алматинской области (видео)

Кадр из видео с места событий: instagram.com/kris_p_talgar

Пожар произошел в здании полиции Талгарского района в Алматинской области. В ДП региона прокомментировали произошедшее.

Кадры с места пожара появились в паблике kris_p_talgar в Instagram. На видео можно увидеть языки пламени, которые вырываются из окон. Также автор снял, как пожарный пытается проникнуть в задымленное здание.

В ДП Алматинской области прокомментировали произошедшее. Как сообщили стражи порядка, пожар случился в одном из служебных кабинетов административного здания накануне днем.

Жертв и пострадавших удалось избежать, отметили в полиции, кроме того, служебная документация не была повреждена.

По информации областного департамента полиции, пожар локализован в течение 25 минут силами местной противопожарной службы. Дальнейшее распространение огня не допущено. Последствия пожара устраняются в рабочем порядке.

Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955857-pozhar-proizoshel-v-zdanii-politsii-v-almatinskoy-oblasti-video/