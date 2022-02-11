Мужчина вынес родственника из горящего дома в Семее

Горевший дом. Фото: instagram/shygysqaz_tjd

Вчера, 10 февраля, в Семее загорелся частный дом. Живущий в соседнем доме мужчина увидел огонь и еще до приезда пожарных бросился на помощь в горящее помещение, сообщается на официальном сайте ДЧС ВКО.

Частный дом, рассчитанный на двух хозяев, загорелся по улице 648 км. По данным ДЧС, горели деревянные балки потолка на веранде, оконные рамы, двери и мебель.

Еще до того, как на место происшествия успели приехать пожарные, дым и огонь заметил мужчина, проживающий по соседству. В горящем доме находился его родственник, и он сразу бросился тому на помощь.

Как сообщает пресс-служба ДЧС, мужчина выбил окно и проник в помещение. В сильно задымленной комнате находился хозяин дома 1954 года рождения. Пострадавшего удалось вытащить на улицу.

"Ожогов и отравления продуктами горения мужчина не получил и после осмотра врачей скорой помощи был отпущен домой", – сказано в официальном сообщении.

Прибывшие через некоторое время пожарные потушили огонь. Общая площадь горения составила 15 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

"Андрей (мужчина, спасший родственника - прим. ред.) очень скромный, и единственное, что он рассказал о себе спасателям – что ему 41 год и у него двое детей", – рассказали в ДЧС о местном герое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955691-muzhchina-vynes-rodstvennika-iz-goryaschego-doma-v-semee/