Крупный пожар произошел на фабрике по производству денег во Франции (видео)

Пожар. Кадр из видео: РИА Новости

Сегодня, 9 февраля, на фабрике по производству денег во Франции произошел серьезный пожар. Сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Как пишет РИА ФАН, завод расположен во французском городе Шамальер. По предварительным данным, пострадали 24 человека. У большинства из них диагностируют ожоги лица и рук.

Также известно, что на месте происшествия уже работают пожарные и спасатели, идет активная борьба с огнем.

В Сети было опубликовано видео с места событий. В кадре можно заметить большой столб дыма, поднимающийся над зданием, а также огнеборцев, работающих на крыше. Открытого пламени в кадре не видно.

Более подробная информация о происходящем на данный момент не предоставляется. Также нет данных о том, сгорели ли деньги, находящиеся в здании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955404-krupnyy-pozhar-proizoshel-na-fabrike-po-proizvodstvu-deneg-vo-frantsii-video/