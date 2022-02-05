Появились жуткие кадры избиения силовиков, мародерства и погромов в Алматы

Беспорядки в Алматы. Кадр из видео: соцсети

Полицейские показали жуткие кадры, снятые во время беспорядков в Алматы. На них запечатлено избиение сотрудников правоохранительных органов, МЧС и здравоохранения, а также моменты захвата зданий и мародерство, передает корреспондент NUR.KZ.

Эти видео рассылали в мессенджерах или они были сняты на камеры видеонаблюдения.

На них видно, как участники погромов избивают военных и полицейских, заставляя их вставать на колени. Срывают погоны с правоохранителей, поджигают машины и здания, крушат все на своем пути и мародерствуют.

Также во время январской трагедии совершались нападения на сотрудников МЧС и скорой помощи.

Накануне МВД опубликовало новые кадры столкновения участников беспорядков с полицией.

В ведомстве рассказали, что пострадали магазины, ломбарды, АЗС, объекты общественного питания, а некоторые охотничьи магазины подверглись почти полному разграблению и уничтожению. Ущерб в результате кровавых событий превысил 88 млрд тенге.

Возбуждено 2750 уголовных дел.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику и сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954713-poyavilis-zhutkie-kadry-izbieniya-silovikov-maroderstva-i-pogromov-v-almaty/