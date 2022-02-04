Пожар произошел на территории мечети в Петропавловске (фото)

Фото с места событий: ДЧС СКО

Сегодня утром в Петропавловске произошло возгорание на территории мечети. Пожар мог случиться из-за короткого замыкания, сообщается в официальном Instagram ДЧС СКО.

4 февраля в 07:40 на пульт "101" поступило сообщение о том, что произошел пожар в деревянной хозяйственной постройке, примыкающей к столовой мечети по улице Жабаева.

На место пожара незамедлительно выехали подразделения специализированных пожарных частей №1 и №2, а также пожарной части №3 областного центра и оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО.

Огнеборцы прибыли по адресу в 07:47. Сразу было установлено, что постройка горела открытым пламенем, имелась угроза мечети и автотранспорту. Пожарные сумели остановить распространение огня, а также эвакуировали семь 50-литровых газовых баллонов.

Пожар был локализован в 08:03, а окончательно ликвидирован - в 08:11. Жертв и пострадавших нет.

По информации ДЧС, в результате произошедшего были частично повреждены 2 легковых автомобиля, сгорела хозяйственная постройка (площадью 15 квадратных метров). Ущерб на данный момент устанавливается.

Предполагается, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954652-pozhar-proizoshel-na-territorii-mecheti-v-petropavlovske-foto/