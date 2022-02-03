Самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в Кызылорде

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Летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд самолет совершил экстренную посадку в Кызылорде. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Uzbekistan Airports.

В едином исполнительном органе всех аэропортов Узбекистана отметили, что самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс AFL-2870 по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд, совершил экстренную посадку в Казахстане.

Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в аэропорту Кызылорды.

Причиной посадки стала пассажирка - гражданка Узбекистана, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь. Поэтому экипаж принял решение произвести посадку самолета в ближайшем аэропорту.

После чего женщину забрала карета скорой помощи. Она была госпитализирована в больницу.

Борт же отправился дальше и с 55 пассажирами приземлился в аэропорту Самарканда в 12.20 часов по ташкентскому времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954471-samolet-letevshiy-iz-peterburga-v-samarkand-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-kyzylorde/