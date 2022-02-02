Автобус с пассажирами загорелся в Кызылорде (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kyzylordatoday

Вчера, 1 февраля, в Кызылорде во время маршрута загорелся пассажирский автобус. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, сообщает официальная Instagram-страница ДЧС Кызылординской области.

В результате ЧП автобус марки Zhong Tong Bus, курсировавший по маршруту №1, сгорел полностью. Отмечается, что транспорт принадлежит ТОО "Автобусный парк "Кызылорда".

В момент возгорания в салоне общественного транспорта находились 16 пассажиров. Они успели самостоятельно эвакуироваться - жертв и пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают компетентные службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954126-avtobus-s-passazhirami-zagorelsya-v-kyzylorde-video/