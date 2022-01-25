Электроснабжение в Алматы полностью восстановлено

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В Алматы полностью восстановлено электроснабжение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Алатау Жарык компаниясы".

"АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объёме восстановило электроснабжение потребителей города Алматы, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг", - говорится в сообщении.

Всем отключенным абонентам подана электроэнергия.

Как уточнили в компании, всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч – жилые дома и квартиры.

Напомним, что о масштабном отключении электричества в Алматы, на юге Казахстана, а также в Узбекистане и Кыргызстане стало известно сегодня после полудня.

Позднее ситуацию с отключением электричества объяснили в министерстве энергетики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952905-elektrosnabzhenie-v-almaty-polnostyu-vosstanovleno/