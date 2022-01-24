5-летний ребенок упал в уличный туалет в Туркестанской области (видео)

Фото: МЧС РК

5-летний мальчик упал в яму уличного туалета в Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 23 января спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2016 года рождения во дворе частного дома в селе Темирлан Ордабасинского района упал в яму туалета глубиной 4 метра.

На место происшествия выехали 5 сотрудников ДЧС Туркестанской области и 3 работника службы медицинской помощи.

В 14.14 часов спасатели с помощью веревки вытащили мальчика и передали врачам. После осмотра ребенок был отпущен домой. В настоящее время его состояние стабильное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952647-5-letniy-rebenok-upal-v-ulichnyy-tualet-v-turkestanskoy-oblasti/