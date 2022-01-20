Экоактивист заявил, что волки в Казахстане находятся на грани исчезновения

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Известный казахстанский экоактивист Сакен Дилдахмет заявил о том, что волкам в Казахстане грозит вымирание, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом он написал на своей личной странице в Facebook.

"Популяция волков в стране составляет всего лишь 14 408 особей. В пяти областях введен запрет на регулирование данного хищника, а в СКО волков вообще нет.

Если они исчезнут, то нарушится баланс в природе. А этого никак нельзя допустить!" - указал Дилдахмет.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК за комментарием касательно ситуации с волками в стране.

В ведомстве ответили, что волк включен в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию для охраны здоровья населения и в ряде других целей.

Слова Сакена Дилдахмета о том, что сейчас в стране около 14,5 тыс. особей волка, в министерстве подтвердили, указав, что это данные за 2021 год.

При этом, по данным пресс-службы, в 2019 году в стране насчитывалось 12 812 волков. Это означает, что их численность медленно растет из года в год.

Комментируя вопрос о регулировании, в Минэкологии заявили, что регулирование волка производится во всех регионах Казахстана за исключением СКО. Запрет на регулирование волков при этом не устанавливался.

В самом северном регионе страны оседлых волков действительно нет, однако, как пояснили в министерстве, это объясняется географическими данными области. При этом на данной территории волки встречаются, однако не живут, мигрируя в соседние районы.

"Необходимо отметить что, волк - достаточно пластичный вид, и в зависимости от климатических и географических условий, а также кормовой базы, его популяция может сильно варьироваться", - сказали в министерстве.

Как заключили в Минэкологии, в случае резкого снижения численности волков Комитет лесного хозяйства и животного мира примет соответствующие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952169-ekoaktivist-zayavil-chto-volki-v-kazahstane-nahodyatsya-na-grani-ischeznoveniya/