"Поступали агрессивные пациенты": алматинские врачи провели 145 операций в день беспорядков

Иллюстративное фото: pexels.com

Заведующий приемным отделением Центральной городской клинической больницы Даулет Чукманов рассказал, как они работали в дни беспорядков в городе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

По словам Даулета Чукманова, основной наплыв пациентов был 5 января. В этот день зарегистрировано наибольшее количество пострадавших с различными травмами – порядка 191 обращений.

"Многие пациенты получили тяжелые травмы головы и грудной клетки. Но мы справились. Все сотрудники вышли на работу, понимая, что их помощь будет необходима. Часть пациентов после оказанной экстренной медицинской помощи отправили домой на амбулаторное лечение, тех, кто нуждался в госпитализации – госпитализировали", – рассказал врач.

В эти дни в больнице работали девять дежурных бригад. Персонал работал круглосуточно. В экстренной операционной приемного отделения работали шесть-семь бригад, одна за другой проводили операции.

"В этот день было проведено 145 операций. В последний раз такое огромное количество пациентов было, когда разбился самолет. Но, по сравнению с тем днем, в эти дни у нас у всех был страх, были слышны выстрелы, поступали агрессивные пациенты, сопровождающие лица", – поделился заведующий приемным отделением.

Как рассказал заведующий отделением ортопедии Канат Тауекелов, 5 января он с коллегами провели 12 операций по их профилю.

"Были пациенты с различными переломами. Накладывали аппараты внешней фиксации, аппарат Иллизарова на переломы костей. Было тяжело, многие пациенты были с атипичными повреждениями, с большими дефектами костной ткани. Мягкие ткани были загрязненные, проводилась хирургическая обработка ран. В этот день мы вызвали на работу всех сотрудников, у которых был выходной", – добавил он.

На сегодняшний день клиника продолжает работать круглосуточно семь дней в неделю и оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь населению города Алматы. Медицинские сотрудники не пострадали в дни массовых беспорядков в городе, зданию больницы также не нанесен ущерб, отметили в пресс-службе.

Ранее алматинский врач вытащил говяжью кость из бронхов пациента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951728-postupali-agressivnye-patsienty-almatinskie-vrachi-proveli-145-operatsiy-v-den-besporyadkov/