Пересмотр ставок утильсбора и поднятие доходов: озвучен план по стабилизации ситуации в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В правительстве Казахстана приняли план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране – он включает недопущение необоснованного роста цен, восстановление зданий, программу повышения доходов населения, развитие западных областей и прочее, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров представил план, который состоит из 51 мероприятия.

Восстановление общественного порядка и безопасности, социальной и прочей инфраструктуры:

увеличение оплаты труда сотрудникам спецподразделений всех силовых органов (февраль),

принятие мер по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа сотрудников правоохранительных спецорганов и военнослужащих (февраль),

ремонтно-восстановительные работы на объектах государственной недвижимости (декабрь-февраль),

восстановление материально-технической базы силовых структур, ЧС, а также сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта и так далее (декабрь).

Социальные вопросы:

выплата компенсаций сотрудникам силовых структур, работникам соцсферы и ЧС, получившим увечья, а также семья погибшим, в том числе мирных граждан, иждивенцам и наследникам погибших сотрудников и военнослужащих, а также компенсация на погребение,

оказание помощи семьям погибших и предоставление отсрочки по погашению банковских займов и микрокредитов гражданам и юрлицам, пострадавшим от введения ЧП (январь),

неначисление штрафов и пени по кредитам в период действия ЧП,

введение выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилфонде (январь).

Недопущение необоснованного роста цен:

перенос срока полного перехода реализации сжиженного газа через электронные торговые площадки на 1 января 2023 года,

введение на 180 календарных дней ценового регулирования цен на бензин и дизельное топливо,

принятие мер по недопущению роста цен на уголь,

ограничение вывоза отдельных видов ГСМ, живого скота и овощей,

введение на 6 месяцев моратория на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги.

Поддержка населения и предпринимательства:

приостановление и отсрочка до 1 февраля 2022 года начатых налоговых и таможенных проверок,

невыставление уведомлений по камеральному контролю органов госдоходов до 1 февраля 2022 года,

пересмотр ставок утильсбора, разработка программы повышения доходов населения (март),

введение на период до 20 апреля 2022 года временного запрета на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением, сносом строений.

Организационно-финансовые вопросы:

обеспечение поддержания постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам сотрудничества,

разработка и принятие программы действий правительства на 2022 год,

обеспечение стабильности валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге,

разработка комплексных планов социально-экономического развития ЗКО, Актюбинской области и актуализация планов социально-экономического развития Мангистауской и Атырауской областей,

уточнение республиканского бюджета на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951662-peresmotr-stavok-utilsbora-i-podnyatie-dohodov-ozvuchen-plan-po-stabilizatsii-situatsii-v-kazahstane/