Пересмотр ставок утильсбора и поднятие доходов: озвучен план по стабилизации ситуации в Казахстане

В правительстве Казахстана приняли план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране – он включает недопущение необоснованного роста цен, восстановление зданий, программу повышения доходов населения, развитие западных областей и прочее, передает корреспондент NUR.KZ.
Министр нацэкономики Алибек Куантыров представил план, который состоит из 51 мероприятия.
Восстановление общественного порядка и безопасности, социальной и прочей инфраструктуры:
- увеличение оплаты труда сотрудникам спецподразделений всех силовых органов (февраль),
- принятие мер по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа сотрудников правоохранительных спецорганов и военнослужащих (февраль),
- ремонтно-восстановительные работы на объектах государственной недвижимости (декабрь-февраль),
- восстановление материально-технической базы силовых структур, ЧС, а также сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта и так далее (декабрь).
Социальные вопросы:
- выплата компенсаций сотрудникам силовых структур, работникам соцсферы и ЧС, получившим увечья, а также семья погибшим, в том числе мирных граждан, иждивенцам и наследникам погибших сотрудников и военнослужащих, а также компенсация на погребение,
- оказание помощи семьям погибших и предоставление отсрочки по погашению банковских займов и микрокредитов гражданам и юрлицам, пострадавшим от введения ЧП (январь),
- неначисление штрафов и пени по кредитам в период действия ЧП,
- введение выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилфонде (январь).
Недопущение необоснованного роста цен:
- перенос срока полного перехода реализации сжиженного газа через электронные торговые площадки на 1 января 2023 года,
- введение на 180 календарных дней ценового регулирования цен на бензин и дизельное топливо,
- принятие мер по недопущению роста цен на уголь,
- ограничение вывоза отдельных видов ГСМ, живого скота и овощей,
- введение на 6 месяцев моратория на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги.
Поддержка населения и предпринимательства:
- приостановление и отсрочка до 1 февраля 2022 года начатых налоговых и таможенных проверок,
- невыставление уведомлений по камеральному контролю органов госдоходов до 1 февраля 2022 года,
- пересмотр ставок утильсбора, разработка программы повышения доходов населения (март),
- введение на период до 20 апреля 2022 года временного запрета на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением, сносом строений.
Организационно-финансовые вопросы:
- обеспечение поддержания постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам сотрудничества,
- разработка и принятие программы действий правительства на 2022 год,
- обеспечение стабильности валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге,
- разработка комплексных планов социально-экономического развития ЗКО, Актюбинской области и актуализация планов социально-экономического развития Мангистауской и Атырауской областей,
- уточнение республиканского бюджета на 2022 год.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951662-peresmotr-stavok-utilsbora-i-podnyatie-dohodov-ozvuchen-plan-po-stabilizatsii-situatsii-v-kazahstane/