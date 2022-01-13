Девушка получила ожоги на заводе в Акмолинской области, инцидент расследует полиция

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

21-летняя жительница Акмолинской области пострадала в результате инцидента на одном из местных предприятий, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

11 января в дежурную часть УП города Степногорск поступило сообщение из городской больницы: к ним поступила пациентка с диагнозом "ожог 2-3 степени, термический ожог верхних дыхательных путей, травматологический шок 1-й степени".

На данный момент стражи порядка выяснили, что пострадавшая - работница одного из предприятий, получила указанные травмы во время забора анализа из пароперепускной трубы в помещении цеха.

Указывается, что произошла разгерметизация трубы.

Следственный отдел УП Степногорска ведет досудебное расследование по статье 156, часть 1 УК РК ("Нарушение правил охраны труда").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950962-devushka-poluchila-ozhogi-na-zavode-v-akmolinskoy-oblasti-intsident-rassleduet-politsiya/