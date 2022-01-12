Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 объектов в Казахстане

Иллюстративное фото: Министерство обороны РК

Контингент миротворческих сил Беларуси обеспечивает безопасность военного аэродрома Жетыген и арсенала боеприпасов, сообщает официальный Telegram-канал "Алматинская трагедия".

По данным командующего коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова, сейчас командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что основная миссия миротворческого контингента ОДКБ уже завершена - вывод войск соседних государств с территории Казахстана начнется через 2-3 дня.

Ранее президент разъяснял, что войска ОДКБ не принимают участия в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950655-mirotvortsy-odkb-vzyali-pod-ohranu-esche-5-obektov-v-kazahstane/