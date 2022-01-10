Озвучено число погибших за время беспорядков в Кызылординской области

Кызылорда после беспорядков. Фото: NUR.KZ

В Кызылординской области за время беспорядков погиб 21 человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ

"За медицинской помощью обратились 204 человека, из них на данный момент проходят стационарное лечение 48, в реанимации - 13 человек, в том числе 7 военнослужащих. Один военнослужащий скончался. Всего погибших - 21", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Кызылординской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе задержали 27 подозреваемых в терроризме.

В Кызылорде гвардеец Мадияр Кайсаров выполнял боевую задачу по восстановлению общественного порядка и погиб. Его отец выступил с обращением к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950329-ozvucheno-chislo-pogibshih-za-vremya-besporyadkov-v-kyzylordinskoy-oblasti/