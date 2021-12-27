Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения на северо-востоке Бразилии

Наводнение обрушилось на штат Баия. Фото: Twitter/XAVIERErlo4

Сильное наводнение обрушилось на северо-восточный регион Бразилии, передает CNN.

Из-за наводнения пострадали примерно 40 городов штата Баия. Больше всех пострадали жители Ильеуса. Минимум 18 человек погибли, 280 пострадали. Улицы и дома оказались под водой. 35 тыс. человек покинули свои жилища.

"Это огромная трагедия. Я не могу припомнить ничего подобного в недавней истории Баии с большим количеством пострадавших городов и домов. Это действительно ужасно, так много домов и улиц полностью находятся сейчас под водой", - говорит губернатор штата Руи Коста.

В другом городе Итамбе прорвало плотину. Это увеличило риск повторных наводнений.

Кроме того, есть вероятность, что проливные дожди продлятся до вторника и это усугубит ситуацию.

Напомним, в начале ноября крупнейшее наводнение обрушилось на южный город в Индии. Причинами случившегося стали сильные приливные дожди и грозы. Происходила эвакуация граждан, живущих в низинных районах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948672-desyatki-tysyach-chelovek-pokinuli-svoi-doma-iz-za-navodneniya-na-severo-vostoke-brazilii/